В стране и мире В Судане продлили закрытие воздушного пространства до 30 апреля Анна Касаткина В Судане неделю продолжается вооруженное противостояние между армией и силами спецназа, с 21 апреля было объявлено 72-часовое перемирие. © Фото: Xinhua, GlobalLookPress Читайте нас на: Власти Судана продлили закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении международного аэропорта Хартума. «Управление гражданской авиации направило извещение пилотам (NOTAM) о продлении закрытия суданского воздушного пространства для любого авиасообщения до 30 апреля», - цитирует сообщение РИА Новости. В Судане с 15 апреля идет вооруженное противостояние между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР, спецназ). Погибли уже более 600 человек, число пострадавших превысило три тысячи. Утром в пятницу стороны согласились на трехдневное перемирие в связи с исламским праздником Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. В СБР заявляли, что готовы частично открыть аэропорты для эвакуации из Судана иностранцев. Экспертное мнение и аналитика