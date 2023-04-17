В Судане россиянка с ребенком оказалась заблокирована в Нубийской митрополии

Люди опасаются выходить на улицу из-за перестрелок между отрядами Сил быстрого реагирования и армейскими подразделениями.

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Российские граждане оказались заблокированными в здании Нубийской митрополии в суданской столице Хартум. Об этом сообщил епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва.

«Здесь 15 человек всех возрастов, православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком - девочкой», - цитирует его слова греческое общественное телевидение ERT.

По словам епископа, люди опасаются выходить на улицу, так как там очень опасно. При этом запасов еды осталось лишь на несколько дней.

Напомним, в Судане уже несколько дней продолжаются столкновения между отрядами Сил быстрого реагирования и армейскими подразделениями. В Совбезе ООН призвали стороны конфликта прекратить огонь.

По последним данным, с начала вооруженных столкновений погибли минимум 83 человека. Число пострадавших достигло 1 126. В перестрелках, в частности, погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН.