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Спецпредставитель КНР рассказал об укреплении координации между армиями России и Китая

Дмитрий Трунов
01:07 19.04.2023
Это важная часть китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, сказал Лю Сяомин.
Спецпредставитель КНР рассказал об укреплении координации между армиями России и Китая
© Фото: Alexei Nikolsky, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Взаимосвязи между вооруженными силами России и Китая будут укрепляться, сообщил ТАСС специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. По его словам, это была одна из целей визита министра обороны Китая Ли Шанфу в Россию.

Взаимодействие между армиями двух стран - это важная часть китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, сказал Лю Сяомин.

«И мы знаем, что этот статус о многом должен говорить», - подчеркнул спецпредставитель КНР.

Стратегические контакты, совместные учения, совместная подготовка и практическое сотрудничество Китая и России дают новые результаты, заявил Лю Сяомин.

Официальный визит в Россию министра обороны КНР генерала-полковника Ли Шанфу начался 16 апреля. Это первый зарубежный визит Ли Шанфу после назначения на этот пост.

Министр обороны Китая провел рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным и переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Кроме того, Ли Шанфу посетил Военную академию Генштаба ВС РФ. В ходе его визита РФ и КНР подписали Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая.

Как заявил в Москве глава министерства обороны КНР, нынешние отношения Китая с РФ превосходят военно-политические союзы времен «холодной войны».

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