Армия Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая в Москве Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что координация усилий России и КНР оказывает стабилизирующее влияние на мировую обстановку. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Китая Ли Шанфу. Об этом сообщает Минобороны России. «Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала», - заявил Шойгу в ходе переговоров. Сергей Шойгу подчеркнул важность того, что обе страны одинаково оценивают суть того, как трансформируется глобальный геополитический ландшафт. Ранее публиковались кадры возложения главой оборонного ведомства Китая цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика