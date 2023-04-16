Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу

Официальный представитель Кремля при этом не раскрыл детали их разговора.

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китайской народной республики Ли Шанфу. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что о деталях беседы станет известно позднее.

«Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, о визите главы Минобороны КНР сообщало российское оборонное ведомство. Отмечено, что Ли Шанфу будет в России с 16 по 18 апреля. Помимо встречи с президентом РФ, у Ли Шанфу ожидаются переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.