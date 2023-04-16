Министр обороны Китая: отношения с РФ превосходят военно-политические союзы времен «холодной войны»

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Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времен «холодной войны». По его словам, отношения РФ и Китая, а также сотрудничество вооруженных сил двух стран имеют более чем 70-летнюю историю.

«У нас очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен “холодной войны”, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне. Они очень устойчивы», - сказал глава китайского оборонного ведомства в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Вместе с тем Ли Шанфу отметил вклад Путина в отношениях с Китаем. Дружба российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином играет в развитии отношений стран большую роль, считает министр.

Напомним, на встрече Владимира Путина и Ли Шанфу присутствовал и министр обороны России Сергей Шойгу. Стороны обсудили сотрудничество по линии военных ведомств Москвы и Пекина.