Увидеть Путина и посетить Академию Генштаба: как идет визит министра обороны КНР в Россию

В Москву прибыл с официальным визитом министр обороны Китая Ли Шанфу. Он встретился с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Подробнее в сюжете Константина Коковешникова.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Для министра обороны Китая Ли Шанфу это первая зарубежная поездка в этом статусе, хотя в России он бывал и раньше. Сейчас, когда обстановка в мире обострилась настолько, что влияние этого уже чувствует не только Запад, но и Восток, Китай остается привержен старым традициям. Ли Шанфу - уже третий министр обороны, кто после назначения на эту должность приезжает именно в Москву.

«Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга - председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств», - сказал на встрече с Ли Шанфу президент РФ Владимир Путин.

В бытность Ху Цзиньтао председателем КНР министры обороны Поднебесной могли в принципе по пять лет не бывать в России. Или ехать вначале в Вашингтон, а к нам - после. При Си Цзиньпине представить такое в принципе невозможно.

«После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. У нас очень крепкие отношения, они превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран», - подчеркнул министр обороны Китая.

С тех пор, конечно, обстановка в мире не стала проще. Вновь обострилась ситуация у берегов Тайваня. Но так надолго министр обороны Китая в Россию еще не приезжал. Его визит носит статус официального. Рассчитан на три дня. И после того, как Ли Шанфу накануне принял лично Владимир Путин, главу китайской делегации встречает начальник Военной академии Генштаба.

На стенах этого прославленного учебного заведения - фамилии выпускников, окончивших его с отличием. Есть и соотечественник Ли Шанфу. А первым в книге почетных гостей пять лет назад свою роспись оставил его предшественник - генерал Вэй Фэнхэ. Сегодня круг замкнулся.

В доктринальных документах США говорится, что Китай представляет для этой страны стратегический вызов, а Россия - непосредственную угрозу. Более того, китайский министр обороны Ли Шанфу находится под персональными санкциями американцев, куда пять лет назад он был включен за закупку у Москвы истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Поэтому Вашингтон фактически сам подтолкнул Пекин к сотрудничеству с Россией.

Министру обороны КНР показывают картины, рассказывающие об истории создания академии, в которой была воспитана не одна плеяда советских и российских военачальников. В центре военных игр свои навыки пока в теории оттачивает современное поколение полководцев. Рядом в музее стенд, посвященный Маньчжурской наступательной операции, одним из итогов которой стала безоговорочная капитуляция Японии.

«Вы знаете, что сейчас в мире очень неспокойная обстановка, поэтому для нас безопасность, оборона очень важны. И в этом смысле военное сотрудничество России и Китая, и в том числе в области военного образования, тоже играет важнейшую роль», - отметил Ли Шанфу.

Уже завтра планируется подписать соглашение о сотрудничестве Военной академии Генштаба с Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая.