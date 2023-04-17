Министр обороны Китая Ли Шанфу посетил Военную академию Генштаба ВС РФ

Россия и Китай наращивают сотрудничество по всем направлениям. К этому две державы подталкивают изменения в мире, которых, как ранее заявил китайский лидер Си Цзиньпин, не было уже 100 лет.

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Министра обороны Китая Ли Шанфу, который прибыл накануне в Москву, познакомили с историей создания Военной академии Генштаба. В ее стенах были воспитаны лучшие генералы русской армии.

Визит министра в Россию - больше чем просто дань традиции. Изменения, которых не было в течение 100 лет, как ранее заявил китайский лидер Си Цзиньпин, подталкивают Россию и Китай к дальнейшему сотрудничеству.

Накануне состоялась встреча министра обороны Китая с президентом и главой оборонного ведомства нашей страны. Между Россией и Китаем идет активное развитие отношений по всем направлениям - в экономике, социальной, культурной, образовательной отрасли, а также в сфере военно-технического взаимодействия, заявил Владимир Путин.

В ходе переговоров китайский политик отметил, что между Китаем и Россией сложились очень крепкие отношения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.