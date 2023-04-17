Министр обороны Китая Ли Шанфу посетил Военную академию Генштаба ВС РФ
Министра обороны Китая Ли Шанфу, который прибыл накануне в Москву, познакомили с историей создания Военной академии Генштаба. В ее стенах были воспитаны лучшие генералы русской армии.
Визит министра в Россию - больше чем просто дань традиции. Изменения, которых не было в течение 100 лет, как ранее заявил китайский лидер Си Цзиньпин, подталкивают Россию и Китай к дальнейшему сотрудничеству.
Накануне состоялась встреча министра обороны Китая с президентом и главой оборонного ведомства нашей страны. Между Россией и Китаем идет активное развитие отношений по всем направлениям - в экономике, социальной, культурной, образовательной отрасли, а также в сфере военно-технического взаимодействия, заявил Владимир Путин.
В ходе переговоров китайский политик отметил, что между Китаем и Россией сложились очень крепкие отношения.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.