Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании между военными академиями

Меморандум был подписан в ходе переговоров между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу.

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РФ и КНР подписали Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает Минобороны России.

Двустороннее соглашение было подписано в Москве в ходе встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с его китайским коллегой Ли Шанфу.

Ранее сообщалось, что глава российского оборонного ведомства провел переговоры с Ли Шанфу. Российский министр подчеркнул важность того, что обе страны одинаково оценивают суть того, как трансформируется глобальный геополитический ландшафт.

Также мы публиковали кадры, на которых глава оборонного ведомства Китая возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.