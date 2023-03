В стране и мире Поиск крайнего: зачем мировые СМИ раздувают «украинскую» версию терактов на «Северных потоках» Наталья Жадько Ранее в прессе сообщили о некой проукраинской группировке, которая якобы причастна к выводу из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: pipelines leaks into Baltic Sea Global Look Press Читайте нас на: Публикации о терактах на «Северных потоках» в западных СМИ – скоординированный вброс. Авторы диверсий хотят отвлечь внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ряд громких заявлений сделали сразу несколько авторитетных западных изданий. Невероятное единодушие - ссылаясь на данные неких чиновников, изучивших некие данные неизвестных спецслужб из неизвестной страны, The New York Times озвучивает предположения, которые должны убедить читателей в том, что к взрывам на двух ветках газопровода может быть причастна проукраинская группировка. «Представители власти США, изучавшие разведданные, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были гражданами или Украины, или России, либо и Украины, и России. Официальные лица заявили, что в этом не участвовали ни американские, ни британские граждане», - заявили в NYT. Неожиданный вывод, к которому пришли власти США, совершенно нивелирует тезис о том, что к атаке причастны сами американцы. И следом за публикацией NYT, версию о непричастности Запада к теракту в Балтийском море поддерживает и немецкая пресса. Подозрительно синхронно появляется статья в Deceit с провокационным заголовком: «Расследование по "Северному потоку": следы ведут на Украину». В газете даже называют число участников секретной операции - пятеро мужчин и одна женщина. Тему с проукраинскими диверсантами подхватывает и местный телеканал N-TV, который сообщает о том, что прокуратура Германии в январе даже провела обыск подозрительного судна, на котором возможно перевозили взрывчатку. Впрочем, в вероятность того, что некие украинцы провернули самостоятельно столь сложную операцию - верят не многие. «Соединенные Штаты ждут, что мы поверим в то, что некая "проукраинская группа" подорвала "Северный поток"? В реальности эта "проукраинская группа" называется "военно-морские силы США"», - пишет один из пользователей Twitter. Скептически отнеслись к причастности некой проукраинской группировки к теракту на «Северных потоках» и в испанской прессе, назвав эту версию «отвлекающим маневром». «Проукраинская группа может быть "дымовой завесой", способом отвлечь общественное мнение и ослабить подозрения в том, что виновниками на самом деле были сами американцы», - сообщает издание Confidencial. Внезапное появление новой версии вполне объяснимо: Вашингтон ищет возможности замести следы и свалить диверсию на украинскую группировку, чтобы еще больше запутать ход официального расследования. «Без санкции Белого дома статья New York Times о взрывах на "Северных потоках" не была бы опубликована. Все крупные западные СМИ находятся под контролем властей. Американские пытаются оправиться после расследования Херша и стараются увести все внимание и подозрения от Байдена. Но это не отменяет того факта, что США вновь повели себя, как настоящее террористическое государство, подорвав "Северные потоки"», - полагает специалист по связям с общественностью Джон Вароли. Более того, одновременные публикации в западных СМИ появились как раз после визита канцлера Германии Олафа Шольца в Штаты. Весь мир тогда пытался догадаться - в чем же причина такой экстренной встречи. Не исключено, что на ней обсуждали как раз тему взрывов на «Северных потоках». Ведь история про украинских диверсантов так или иначе бросает тень на саму Германию, ведь трубопроводы строили в ее интересах - чтобы обеспечить поставки российского газа в эту страну. «Имитация расследования идет, это знаете, как в той шутке - надо провести расследование так, чтобы не выйти на самих себя. Вот они так его и проводят. Никакие частные лица, в том числе киевский режим, не обладают техническими возможностями для проведения подобного теракта. Такие возможности есть у США и их союзников. Почему Шольц ездил к Байдену? Потому что он не понимал, как реагировать, потому что все озвучил и привел доказательства гражданин США Херш», - сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Странно и то, что все это время американские и европейские политики о возможной причастности Украины молчали. А теперь, когда история про украинскую группировку вызвала множество вопросов, пришлось снова говорить обтекаемо. «Что мы знаем? Было совершено нападение на газопровод "Северный поток". Мы не смогли установить, кто стоит за диверсиями. Ведется государственное расследование, и я думаю, лучше подождать его завершения, прежде чем говорить о том, кто к этому причастен», - предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В схожей, осторожной тональности звучат заявления официальных лиц из-за океана. «Эти расследования продолжаются и мы, как и всегда, не будем комментировать какие-либо выводы или результаты до их завершения», - отметил представитель госдепартамента США Нед Прайс. Интересно и то, что новые публикации в западной прессе вышли после и как будто в оправдание громкому расследованию американского журналиста – Сеймура Херша, в котором сказано, что за диверсиями на «потоках» стоят американские спецслужбы. Скоординированным вбросом, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков и исполнителей новую версию назвали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что страны-акционеры «Северных потоков» и ООН должны требовать срочного и прозрачного расследования. Такого же мнения придерживаются и в Российском МИДе. «Не удивлюсь, если в результате якобы "расследования" западники и их газетенки установят, что трубопроводы "Северных потоков" уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину. А единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет назван озвученный Лиз Трасс маршрут, которым млекопитающее и воспользовалось, метнувшись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику», - предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Украинская сторона ожидаемо ограничилась сухим опровержением своей причастности к теракту. А вот Сеймур Херш анонсировал вторую часть расследования. А когда будут опубликованы результаты так называемого официального расследования, к которому Россию не допустили - и кого в нем назначат виновным - пока неизвестно. Экспертное мнение и аналитика