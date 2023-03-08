Песков назвал скоординированным вбросом публикации в СМИ о теракте на «Северном потоке»

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Публикации в СМИ о том, что за взрывом на газопроводе «Северный поток» стоит некая проукраинская группировка, являются скоординированным вбросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», - сказал он, комментируя РИА Новости публикации американской газеты New York Times и немецкой Zeit.

СМИ ранее сообщили, что за терактами на газопроводе может стоять проукраинская группировка, о планах которой могли не знать в Киеве.

Песков удивился, что неназваные американские чиновники, на которых ссылаются в материалах, могут делать какие-либо предположения без расследования произошедшего.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утечки в западные средства массовой информации о подрыве «Северного потока» допускают те, кто не хочет вести правовое расследование и собирается всячески уводить внимание аудитории от фактов.