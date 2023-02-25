Херш заявил о планах США по подрыву «Северных потоках» еще до начала спецоперации

Американский журналист Сеймур Херш также заявил, что военные водолазы заложили взрывное устройство в июне, «когда казалось, что в вооруженном конфликте у украинцев все в порядке».

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Соединенные Штаты Америки изучали возможность проведения диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» еще до начала специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который опубликовал сенсационное расследование о причастности Вашингтона к подрыву трубопроводов.

«Это было еще до начала боевых действий», - сказал он в интервью RT.

Херш также рассказал, что военные водолазы заложили взрывное устройство в июне, «когда казалось, что в вооруженном конфликте у украинцев все в порядке», однако, по словам журналиста, к концу сентября «появились свидетельства» о наличии «серьезных проблем» у украинских националистов.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии заявил, что теракт на газопроводах «Северный поток» способен привести к выходу некоторых стран из НАТО. Он отметил, что американский президент Джо Байден стремился сохранить единство альянса, но может получиться наоборот.