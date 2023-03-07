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Захарова: утечки о терактах на «Северных потоках» допускают те, кто не хочет вести расследование

Сергей Лебедев
22:15 07.03.2023
Официальный представитель МИД РФ призвала западные режимы взять в проработку материалы журналистского расследования Херша.
Захарова: утечки о терактах на «Северных потоках» допускают те, кто не хочет вести расследование
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
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Утечки в западные средства массовой информации о подрыве «Северных потоков» допускают те, кто не хочет вести правовое расследование и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вместо утечек, западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования Херша», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее появились данные, что к теракту на газопроводах может быть причастна проукраинская группировка. Кроме того, сообщается, что немецкие следователи нашли судно, с которого организовали подрыв.

Между тем, американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании утверждает, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские специалисты, а активировали бомбу норвежцы.

На заседании в Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя отметил, что у России нет сомнений в выводах Херша. Он подчеркнул, что виновные должны понести наказание и выплатить компенсации. 

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