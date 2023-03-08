Журналист Вароли: публикации западных СМИ о теракте на «СП» призваны отбелить репутацию США
Абсолютно все крупные западные СМИ сейчас находятся под контролем государства, новые «расследования» о терактах на «Северном потоке» призваны таким образом обелить репутацию США. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил американский журналист Джон Вароли.
«Сейчас все крупные СМИ на Западе... Все под контролем государства. Они ничего не могут делать по-серьезному без разрешения Белого дома или Берлина, Лондона», - сказал он.
По мнению Вароли, публикации о причастности «проукраинских группировок» появились в СМИ как ответ на удар, который США нанесло расследование Сеймура Херша.
Ранее американская газета New York Times и немецкая Zeit сообщили, что за терактом на «Северном потоке» стоит некая проукраинская группировка, о планах которой могли не знать в Киеве. Издание Times предположило, что за взрывы ответственно частное украинское предприятие.
На Украине все обвинения в свой адрес отвергли. В Кремле публикации СМИ назвали скоординированным вбросом.