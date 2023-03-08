Джон Вароли заявил, что крупные СМИ на Западе находятся под контролем государства.

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Абсолютно все крупные западные СМИ сейчас находятся под контролем государства, новые «расследования» о терактах на «Северном потоке» призваны таким образом обелить репутацию США. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил американский журналист Джон Вароли.

«Сейчас все крупные СМИ на Западе... Все под контролем государства. Они ничего не могут делать по-серьезному без разрешения Белого дома или Берлина, Лондона», - сказал он.

По мнению Вароли, публикации о причастности «проукраинских группировок» появились в СМИ как ответ на удар, который США нанесло расследование Сеймура Херша.

Ранее американская газета New York Times и немецкая Zeit сообщили, что за терактом на «Северном потоке» стоит некая проукраинская группировка, о планах которой могли не знать в Киеве. Издание Times предположило, что за взрывы ответственно частное украинское предприятие.

На Украине все обвинения в свой адрес отвергли. В Кремле публикации СМИ назвали скоординированным вбросом.