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Politico: в Конгрессе США считают, что «СП» могли подорвать связанные с Украиной люди

Иван Линдеманн
15:48 08.03.2023
Дмитрий Песков ранее заявил, что последние публикации западных СМИ о газопроводах - скоординированный вброс.
Politico: в Конгрессе США считают, что «СП» могли подорвать связанные с Украиной люди
© Фото: Alex Edelman, GlobalLookPress
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К теракту на «Северных потоках» могут быть причастны люди, которые связаны с Украиной. Такое предположение сделал пожелавший остаться неназванным сотрудник Конгресса США.

Как пишет Politico, он отвергает участие России или США в диверсии.

«Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это», - приводит его слова RT.

Со вчерашнего дня уже десятки западных СМИ написали о некоем украинском следе в деле о взрывах на «Северных потоках». В частности The New York Times сообщила, что заложившая взрывчатку группа якобы действовала без ведома официального Киева, в том числе Владимира Зеленского. Газета отметила, что любое предположение о причастности Украины может нарушить непростые отношения между Киевом и Берлином.

Через некоторое время статью опубликовала Zeit. По данным газеты, немецкие следственные органы установили судно, которое могло участвовать в теракте на «Северных потоках» - это яхта, арендованная у компании, которая находится в Польше и, по всей видимости, принадлежит украинцам. Сегодня стало известно, что Германия еще в январе инициировала обыски на судне, которое могло быть причастно к подрывам «Северных потоков», но детали не раскрываются.

По мнению Дмитрия Пескова, западные СМИ публикуют новую информацию по газопроводам явно для отвлечения внимания от истинных виновников. Напомним, что, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, ко взрывам на «Северных потоках» причастны именно США и Норвегия, которые провели данную операцию под прикрытием морских учений.

Причастность Украины к терактам отвергает и глава минобороны Украины Алексей Резников.

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