DPA: в Германии обыскали судно, якобы причастное к теракту на «Северных потоках»

Отмечается, что личность преступников и их мотивы пока не установлены.

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В январе этого года прокуратура ФРГ обыскала судно, которое может быть причастно к теракту на «Северных потоках». Об этом сообщает немецкое агентство печати со ссылкой на власти города Карлсруэ.

«Личность преступников и их мотивы являются предметом продолжающихся расследований», - говорится в сообщении.

Накануне появились данные, что к теракту на газопроводах может быть причастна проукраинская группировка. Кроме того, сообщается о найденном немецкими следователями судне, с которого якобы организовали подрыв. Яхта была арендована у компании, по всей видимости, принадлежащей украинцам.

Следствие считает, что секретную операцию проводила группа из шести человек. Она состояла из капитана, врача, двух водолазов и их помощников.