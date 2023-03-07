Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног

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У российского фигуриста Романа Костомарова прогрессирует сепсис, продолжают отмирать ткани рук и ног. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, врачам не удается остановить заражение. При этом спортсмен так и не приходит до конца в сознание.

Отмечается, что Роман Костомаров может реагировать только на простые команды. Он с трудом способен приоткрыть рот и моргнуть. Полностью адекватного контакта с фигуристом нет.

Напомним, в середине февраля этого года Роману Костомарову ампутировали кисти рук. До этого госпитализированному с пневмонией спортсмену пришлось ампутировать обе стопы.

Помимо этих несчастий, фигурист ослеп на один глаз, перенес инсульт и из-за сепсиса у него развился вторичный менингит. Фигуристу провели несколько процедур очистки крови.

На днях стало известно, что Роман Костомаров начал приходить в сознание.