РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт

Как сообщает источник, 46-летнему фигуристу также провели очистку крови в связи с развившемся сепсисом.

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Победитель Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду Роман Костомаров перенес еще один инсульт. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечает источник, этой ночью фигуриста из-за повторного инсульта перевели в реанимацию.

По данным ТВ-канала, 46-летнему спортсмену также провели очистку крови в связи с развившимся сепсисом. Помимо этого, Костомарову диагностировали вторичный менингит, который мог появиться из-за внутрибольничной инфекции.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа заявила «Звезде», что помочь Роману Костомарову в сложившейся ситуации практически невозможно. Вероятность того, что он начнет дышать самостоятельно, крайне мала. По мнению эксперта, такие осложнения, как у фигуриста, обычно нарастают. Состояние ухудшается по мере того, как иммунитет сдается под натиском вирусов и инфекций.