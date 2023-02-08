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Врач Карабиненко предположил, что ампутация стоп у Костомарова связана с болезнью сосудов

Анна Назайкина
17:09 08.02.2023
Медик отметил, что воспаление легких могло проявить скрыто протекающую болезнь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Пульмонолог, терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко в беседе со «Звездой» предположил, почему госпитализированному с пневмонией фигуристу Роману Костомарову пришлось ампутировать обе стопы.

Медик отметил, что тяжелые заболевания могут выявлять болезни, которые протекают скрыто.

«Я, конечно, не знаю его историю болезни... Это септическое состояние, которое возникло при пневмонии, оно просто проявило несостоятельность сосудистой системы в целом. Видимо, у него есть какое-то сосудистое заболевание, типа эндартериита. Есть такая болезнь сосудов верхних, нижних конечностей», - сказал он.

Кроме того, по мнению Карабиненко, низкая температура могла способствовать тому, что сосудистая система не сработала. Сообщалось, что фигурист недавно принимал участие в ледовом шоу и часть выступления проходила на улице в мороз.

«Я не знаю, может, Костомаров еще курил плюс к тому. Курение может усугубить это сосудистое поражение», - отметил врач.

Пульмонолог обратил внимание на то, что у фигуриста также в течение многих лет была нагрузка на ноги в связи с его спортивной деятельность.

«Это могут быть так называемые вибрационные расстройства сосудистой системы», - предположил медик.

Накануне сообщалось, что 45-летнему Костомарову ампутировали обе стопы. Его супруга Оксана Домнина заявила, что еще год назад не могла даже в страшном сне представить, что их семье придется оказаться в такой ситуации. 

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