SHOT: Костомаров ослеп на один глаз

Ранее стало известно, что фигурист Роман Костомаров перенес еще один инсульт, после которого врачи поместили его в реанимационную палату.

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Правый глаз фигуриста Романа Костомарова полностью утратил зрение. У спортсмена афакия – в глазном яблоке отсутствует хрусталик. По данным паблика SHOT, его пришлось удалить из-за сильного фронтита. Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. Он по-прежнему подключен к ИВЛ, так как самостоятельно дышать не может.

Ранее стало известно, что победитель Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду Роман Костомаров перенес еще один инсульт. Из-за этого пациента вновь перевели в реанимацию. По последним данным, 46-летнему спортсмену также почистили кровь в связи с развившимся сепсисом.

Накануне мануальный терапевт и заслуженный врач России Андрей Кабычкин призвал не уповать на официальную медицину в случае с Костомаровым. По его оценке, осложнения у фигуриста тяжелейшие и выжить он сможет только благодаря возможностям собственного организма.