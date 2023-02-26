«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови

Как утверждается, его состояние врачи оценивают как стабильное.

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Показатели российского фигуриста, чемпиона ОИ-2006 по танцам на льду Романа Костомарова стали улучшаться, передают «Известия», ссылаясь на источник.

Как утверждается, в настоящее время состояние 46-летнего спортсмена медики оценивают как стабильное.

Собеседник издания также заявил, что Костомарову несколько раз сделали процедуру плазмафереза, то есть очистки крови.

В минувший вторник, 21 февраля, появились сообщения, что спортсмен полностью потерял зрение на правый глаз. Ранее утверждалось, что из-за осложнений, возникших после воспаления легких, Костомарову пришлось ампутировать стопы, а также пальцы рук.