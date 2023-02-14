КП: фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук

Информируется о проведении второй операции, в ходе которой были ампутированы кисти рук спортсмена.

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Знаменитому российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Об этом со ссылкой на медицинский персонал сообщило издание «Комсомольская правда».

Сообщается, что из-за развившегося некроза в конечностях пришлось прибегнуть к ампутации. Сначала ампутированы были нижние конечности: левая стопа, затем - правая. Однако гангрена добралась и до рук фигуриста: начали чернеть и кисти.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», - сообщили изданию источники в медицинских кругах.

Ранее приводилась информация, что Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, в случае если врачи не смогут восстановить кровоток при наличии угрозы его жизни.

Супруга спортсмена поделилась, что «в страшном сне не могла представить происходящего с их семьей». На фоне развившегося коронавируса 10 января Роман был госпитализирован в реанимацию с пневмонией. С тех пор его состояние стремительно ухудшалось.