РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Стало известно, что российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров начал приходить в сознание. Отмечается, что он даже может немного двигаться. При этом отмечено, что для полного восстановления необходимо еще время.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», - сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Сутками ранее приводилась информация, что Костомаров начал понемногу выходить из медикаментозной комы. Был подтвержден факт перенесенного микроинсульта. Добавлено, что он «пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается».

В конце февраля врачи боялись будить находящегося в медикаментозном сне фигуриста. Врачи отмечали, что если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут.