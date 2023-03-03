ТАСС: Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме», - приводит его слова агентство.

Российский фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно поправляется. В частности, после микроинсульта он выходит из медикаментозной комы. Об этом ТАСС рассказал источник.

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