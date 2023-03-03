ТАСС: Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы
Российский фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно поправляется. В частности, после микроинсульта он выходит из медикаментозной комы. Об этом ТАСС рассказал источник.
«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме», - приводит его слова агентство.
В середине февраля Роману Костомарову ампутировали кисти рук. До этого госпитализированному с пневмонией фигуристу пришлось ампутировать обе стопы. Помимо этих несчастий, фигурист ослеп на один глаз, перенес инсульт и из-за сепсиса у него развился вторичный менингит. Также Костомарову провели несколько процедур очистки крови.