Mash: у Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса

По данным Telegram-канала Mash, состояние у госпитализированного фигуриста Романа Костомарова ухудшается. Фигурист находится в медикаментозном сне.

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится на ИВЛ в искусственной коме. Врачи описывают его состояние как нестабильное и крайне тяжелое. Медикам все еще не удается предотвратить заражение крови.

Мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин заявил, что дальнейшее состояние фигуриста Романа Костомарова зависит исключительно от возможностей его организма. Он добавил, что септические осложнения тяжело лечатся. Оказать необходимую помощь пациентам практически невозможно. Однако врачи делают все, что в их силах.

Ранее стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга. Врачи предполагают, что инфекция в мозг могла перейти с ушей пациента, что и привело к сильнейшим осложнениям.

Оксана Домнина, супруга чемпиона Олимпиады-2006, рассказала, что пневмония Костомарова начиналась с обычного кашля. О всех возможных последствиях стало понятно еще в самом начале госпитализации, когда показатели зашкаливали. По словам Домниной, состояние было тяжелейшее.

Напомним, что Костомаров был помещен в отделение интенсивной терапии 10 января и сразу же подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Романа быстро ухудшалось, что привело к частичной ампутации стоп и пальцев рук.