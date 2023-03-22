Атака на Севастополь и модернизация ПРО Москвы: что говорил Шойгу на коллегии МО РФ

Министр обороны сегодня сообщил о попытках Киева атаковать Крым с помощью дронов. Сергей Шойгу на коллегии Минобороны также сообщил о комплексах, которые встанут на защиту. Все самые важные заявления в материале Константина Коковешникова.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мощный взрыв сотрясает камеру видеонаблюдения, установленную на одном из домов Севастополя. Сегодня его жители оказались разбужены в 4:46 утра. Атакой трех украинских беспилотников, которые попытались поразить корабли Черноморского флота. Из-за этого временно пришлось перекрыть рейд Севастопольской бухты и приостановить движение морских катеров.

Эта крохотная светящаяся точка в ночи - один из беспилотников, который был уничтожен российскими военными. Обошлось без жертв. Хотя в здании правительства Севастополя оказались выбиты стекла. Об этом речь зашла и в ходе заседания коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу.

«Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», - сказал Шойгу.

Заседание было посвящено и не менее знаковым темам. В их числе - развитие Воздушно-космических сил и их участие в специальной военной операции. В конце прошлого года на расширенном заседании коллегии с участием Верховного Главнокомандующего президент отметил их особую роль и поставил задачу по их дальнейшему укреплению.

«В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами», - отметил Шойгу.

Не менее важные задачи в зоне специальной операции выполняют летчики военно-транспортной авиации, которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав. Одним из приоритетов развития Воздушно-космических сил Сергей Шойгу назвал их оснащение перспективными система противовоздушной и противоракетной обороны. И прежде всего - в столице.

«Предусмотрено сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк. Поставим на боевое дежурство станцию контроля космического пространства "Развязка"», - сказал Шойгу.

Еще одна тема - ситуация, складывающаяся уже не только возле западных, но и восточных границ России. На переговорах, состоявшихся накануне в Кремле - в том числе с участием министра обороны Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором выразили озабоченность созданием военного альянса AUKUS и призвали его участников - Австралию, Великобританию и США соблюдать свои обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения. Речь идет о планах поставить Канберре новые атомные подлодки. И здесь Шойгу отметил, как проходящие в этом регионе учения - с участием войск Восточного военного округа, так и его переоснащение.

Еще одна тема - предстоящее празднование Дня Победы в Великой Отечественной. На Красной площади пройдет парад, в котором примут участие более 10 тысяч человек личного состава и 125 единиц военной техники. Всего парады по случаю Дня Победы в Великой Отечественной запланированы в 28 городах России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.