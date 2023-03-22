Шойгу: в ходе СВО боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации

В стратегической и дальней авиации боевой опыт получили 60% экипажей. Среди личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами боевой опыт получили 85% военнослужащих.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до 90 процентов экипажей оперативно-тактической и армейской авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. Он рассказал об этом в ходе заседания коллегии МО РФ.

Кроме этого, по его словам, среди экипажей стратегической и дальней авиации боевой опыт получило 60 процентов экипажей. А среди личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами его приобрели 85% военнослужащих.

«За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника», - заметил Шойгу.

Кроме этого, он отметил вклад в специальную военную операцию летчиков военно-транспортной авиации - они круглосуточно доставляют грузы и личный состав.

Также Сергей Шойгу отметил, что дивизион «Бастионов» на Парамушире создал сплошную зону контроля вокруг Курил.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.