Шойгу: США наращивают присутствие в АТР для сдерживания РФ и Китая

Войска ВВО играют важную роль в поддержании стабильности и активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами, подчеркнул министр.

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США увеличивают американское военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с целью сдерживания РФ и КНР, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе», - сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.

Глава Минобороны отметил роль войск Восточного военного округа в поддержании стабильности, а также их участии в развитии военного сотрудничества с дружественными странами.

В ходе заседания Шойгу указал на роль военно-транспортных самолетов в зоне спецоперации, которые перебрасывают как грузы, так и военнослужащих. Также министр оценил роль ВКС России в зоне СВО и заявил, что с начала военной операции количество боевых вылетов превысило 140 тысяч.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.