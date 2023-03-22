Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы

Глава российского оборонного ведомства добавил, что ️доля современных образцов вооружения в ВКС достигнет 85% к концу года.

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В этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы», - сказал он на коллегии оборонного ведомства сегодня.

Министр подчеркнул, что оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны является одним из приоритетов развития Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, в текущем году будут сформированы дивизия и бригада по противовоздушной и противоракетной обороне, а также зенитный полк с комплексом С-350.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что ️доля современных образцов вооружения в ВКС достигнет 85% к концу года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.