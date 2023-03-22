Шойгу сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на Крым
По словам министра обороны России, два из трех беспилотников уничтожили девушки-военные.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отражении атаки вражеских беспилотников на Крым.
«Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены», - заявил Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России.
Он уточнил, что два из трех аппаратов уничтожили девушки-военные - старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.
Министр обороны распорядился представить уничтоживших вражеские беспилотники военнослужащих к наградам и денежной премии.
Также Сергей Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.