Армия Шойгу сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на Крым По словам министра обороны России, два из трех беспилотников уничтожили девушки-военные. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отражении атаки вражеских беспилотников на Крым. «Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены», - заявил Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России. Он уточнил, что два из трех аппаратов уничтожили девушки-военные - старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Министр обороны распорядился представить уничтоживших вражеские беспилотники военнослужащих к наградам и денежной премии. Также Сергей Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика