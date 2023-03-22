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Шойгу заявил, что в Параде Победы в Москве примут участие более 10 тысяч человек

13:52 22.03.2023
Министр обороны России добавил, что 9 мая по Красной площади проследует колонна из 125 единиц вооружения и техники.
Шойгу заявил, что в Параде Победы в Москве примут участие более 10 тысяч человек
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии МО РФ раскрыл количество участников Парада Победы на Красной площади 9 Мая 2023 года. Со слов главы оборонного ведомства, в торжествах примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц военной техники.

«Всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тысяч человек, около 1 200 единиц вооружения и военной техники», - заявил Шойгу.

Министр обороны особо отметил важность подобных мероприятий на фоне непрекращающихся попыток возродить идеологию нацизма и переписать историю. Героические традиции и стремление защитить мирных жителей от нацизма сегодня демонстрируют участники спецоперации на Украине.

Также на заседании коллегии Минобороны России министр Шойгу рассказал об отраженной атаке вражеских беспилотников на объекты в Крыму и Севастополе. Все три аппарата удалось уничтожить, уточнил Шойгу, причем два из трех дронов поразили девушки-военные. Их представят к наградам и премируют.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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