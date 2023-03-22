Шойгу: военно-транспортная авиация в зоне СВО работает круглосуточно

Самолеты ВТА в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав, сказал министр.

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Военно-транспортные самолеты работают круглосуточно в зоне спецоперации, доставляя как грузы так и военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Не менее важные задачи в зоне специальной операции выполняют летчики военно-транспортной авиации, которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав», - сказал он.

В ходе заседания глава российского оборонного ведомства отметил значение Воздушно-космических сил и оценил их роль в ходе военной операции на Украине. С начала спецоперации количество боевых вылетов превысило 140 тысяч. Силами ВКС России уничтожено более 20 тысяч объектов украинских вооруженных формирований.

Также глава Минобороны на заседании сегодня отчитался об отражении атаки украинских беспилотников на Крым, отметив, что два из трех БПЛА уничтожили девушки - военные.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.