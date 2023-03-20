Навсегда под защитой России: как прошли визиты Путина в Крым и Мариуполь

В субботу, в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин с неожиданным визитом приехал в Крым. А затем первый раз прибыл в зону проведения спецоперации - чтобы своими глазами увидеть, как восстанавливается пострадавший Мариуполь.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пятнадцатиметровый триколор развевается над Белой скалой - одном из самых живописных мест Крыма. Сотни студентов и школьников держат в руках российский флаг, также как и их родители ровно девять лет назад, когда шли принимать одно из самых важных решений в их жизни - о воссоединении полуострова с Россией. «Нет» украинскому неонацизму 16 марта 2014 высказали почти 97% жителей Крыма и Севастополя. Улицы Симферополя были забиты желающими принять участие в референдуме. Среди них тогда была и Екатерина Круглик. Сегодня, стоя в центре города, она с трепетом вспоминает события той весны.

«Проходя здесь мимо, либо проезжая, оно всегда в памяти всплывает - именно тот момент, когда масса людей, которые скандируют и кричат, что мы хотим домой, мы хотим в Россию. Когда люди вышли и сказали - все хватит, мы не хотим, это европейская Украина. И, собственно, мы вообще не хотим Украины, мы русские, не нужно нас украинизировать, не нужно нас как то принуждать к этому нет. Мы хотим домой», - рассказала Екатерина.

Исторический референдум стал логичным завершением многих лет насаждения русофобии, месяцев ужаса, с которым в Крыму наблюдали за кровавыми киевскими событиями, и нескольких недель протестов крымчан против государственного переворота на Украине. На протяжении всего Майдана из Киева нескончаемым потоком лились угрозы в адрес пророссийски настроенного населения Крыма и Севастополя. Тогда украинские повстанцы пообещали, что камня на камне не оставят от того, что они назвали «крымским сепаратизмом». Им не нужны были ни русские люди, которых на полуострове большинство, ни историческое наследие.

«Крым будет украинским или безлюдным. Да, это так. И это надо воспринимать не только, как угрозу, хотя это и естественно угроза тоже. Но, как отражение действительности», - говорил украинский националист Дмитрий Корчинский.

Со дня обретения независимости в 1991 году сохранять полуостров Украина даже не пыталась. С каждым годом европейская жемчужина тускнела, крымская инфраструктура ветшала, а деньги от турпотока утекали в Киев. И даже после воссоединения полуострова с Россией Киев продолжал издеваться над крымчанами, используя для этого террористические методы: подрывал линии электропередачи, чтобы обесточить регион, построил дамбу для водной блокады полуострова. Ее, к слову, уничтожили наши военные в самом начале спецоперации. Теперь у Крыма другой, более удачный путь развития - вместе с Россией. Вот только самый свежий пример. На полуострове построен образовательный кластер, аналогов которому в стране нет. Его посетил Владимир Путин в день празднования годовщины крымской весны.

Визит президента стал неожиданностью для руководства региона. Сообщалось, что Владимир Путин откроет школу искусств для одаренных детей по видеосвязи, но глава государства решил приехать лично - за рулем проехался по Херсонесу и припарковал машину у входа в будущий дом юных художников. Трехэтажное здание из пяти секций с виду больше похоже на средневековый дворец. В год здесь будут обучаться двадцать тысяч детей. Внутри все, что необходимо для творчества: гончарные круги, печи для обжига керамики компьютерные классы и кабинеты для занятий по фотографии. И это лишь часть одного большого культурно-просветительского проекта «Новый Херсонес», построенного по инициативе президента и патриаршего совета по культуре.

«Значит: школа искусств, Корсунь, спальный корпус Артека, в который приезжают. Здесь будет два молодежных корпуса "Молодежная корсунь": журналисты и писатели для состоявшихся деятелей искусств», - рассказал президенту митрополит Тихон.

Корпус историко-археологического парка всего за один год возвели военные строители. Но впереди еще много работы. Рядом должны появиться музей христианства с 33-метровым куполом, как у собора Святой Софии в Константинополе, и музей античности и Византии с экспозицией истории Крыма и Новороссии. Масштабная работа ведется не только для сохранения, но и воскрешения истории Руси. На территории Херсонеса велись археологические раскопки, масштабнее которых не было во всем мире. К найденным артефактам Путин просит отнестись с особым вниманием.

Корсунь - он же Херсонес - одно из важнейших мест в российской истории. У берегов Черного моря истоки русского православия. Согласно Повести временных лет здесь крестился князь Владимир. На площади более гектара до сих пор продолжаются раскопки, фронт работ для ученых-историков на десятилетия.

За девять лет Крым буквально взлетел на туристический, культурный и экономический Олимп развития в составе России. Уровень, который жители и представить не могли, пока полуостровом распоряжались киевские власти. Об этом говорил президент на совещании по социально-экономическим вопросам Крыма и Севастополя, которое провел накануне своего визита в регион.

«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны. Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы», - заяви Путин.

В составе России Крым преобразился до неузнаваемости. В экономику полуострова вложили полтора триллиона рублей. Построено более четырех тысяч новых объектов. Вдвое снизился уровень безработицы. Построен самый длинный в России и Европе мост через Керченский пролив.

«Эти девять лет и, особенно, прошлый год показали, что вместе мы способны преодолеть любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так - для людей, четко, слаженно, в одной, единой команде», - заявил Путин.

План развития полуострова предполагает интеграцию инфраструктуры новых регионов. Азовское море полностью возьмут в дорожное кольцо. В конце этого года будет достроен участок трассы М-4 от Краснодара до Тамани. Затем сквозной путь по Тавриде через весь Крым. Оттуда шоссе уйдет на север и пройдет вдоль моря - через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую Народную Республику. Замкнется автомобильное кольцо в Ростовской области. Преображение Крыма фактически становится наглядным примером развития для новых территорий в составе нашей страны. Именно поэтому из Севастополя Владимир Путин отправился в рабочую поездку туда, где еще год назад шли ожесточенные боевые действия и велась борьба за русских людей.

Верховный главнокомандующий пролетел на вертолете над зоной проведения спецоперации и приземлился в Мариуполе. Там снова сел за руль и проехал по возрождающемуся почти из пепла городу. С пассажирского сидения докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Первое, что оценил Путин - качество дорог.

По ночному Мариуполю Путин ехал без кортежа сопровождения и соблюдая все правила. Машина президента останавливалась на каждом красном светофоре. По пути глава государства приветствовал людей проходящих по заново строящемуся городу. После боевых действий более трёхсот жилых домой не подлежат восстановлению - их сносят и возводят новые многоэтажки.

Мариуполь восстанавливают без остановки. Строители работают даже ночью. В первую очередь отстраивают социальные объекты, много времени ушло на их разминирование - националисты закладывали гранаты под погибших в больницах людей, а поражающие снаряды прятали в операционных.

В тихом городе новость о визите Владимира Путина разошлась громко. Жители новых домов вышли поприветствовать президента, впервые приехавшего в зону проведения спецоперации. Президент уточнил, нравится ли мариупольцам новые дома, в ответ получил спонтанное приглашение от жителей зайти в гости, даже несмотря на поздний вечер.

Следующую остановку глава государства сделал у восстановленной после обстрелов украинскими националистами Мариупольской филармонии. Там следов боевых действий почти не осталось - внутри все новое, зал готов к приему зрителей.

Кроме того, Путин проехал по культурному центру Мариуполя - набережная у Азовского моря и мемориал памяти воинам - героям Советского Союза. И наконец финальной точкой поездки Президента по югу России стал Ростов-на-Дону, где находится командный пункт объединенной группировкой войск. Встретивший верховного главнокомандующего начальник генштаба Валерий Герасимов уточнил - каким временем располагает Владимир Путин для работы в штабе - ответ был исчерпывающим.

Все места, где сейчас продолжаются боевые действия: Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР, - как и Крым, и Севастополь для России родные. А своих Россия не бросает. Историческое воссоединение Крыма с Россией стало ярким символом и началом возвращения русских земель. Событием, смириться с которым Запад не желает. И самое показательное - это голоса жителей Крыма, которые даже спустя девять лет, звучат только громче.

«Девять лет не прошли даром. Дороги, приводятся в порядок дороги, приводятся в порядок музеи. Появляются новые достопримечательности. Ну аэропорт наш вы конечно же видели», - рассказала Мария, жительница Крыма. «Город растет, крепнет, хорошеет просто на глазах. А Крым это вообще просто сказка. Я езжу по Крымскому мосту, я практически одна из первых по нему проехала, когда его открыли и уже раз 20 по нему проехала и это просто - эмоции захлестывают вообще», - рассказала Марина, жительница Крыма. «За это время Крым очень преобразился. То есть видно, что вкладываются деньги, дороги, строятся. Да и вообще город приводят в порядок, парки начинают облагораживать. То есть уже сколько было, если раньше все было запущено, никуда не вкладывали. То сейчас очень много видно изменений. Россия вкладывает очень много, и все хорошо будет», - рассказал житель Симферополя Владимир.

И судя по тому, с какой скоростью восстанавливается Мариуполь, все пострадавшие города, скоро станут такими же благоустроенными, как и города самого южного российского полуострова.