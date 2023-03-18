Путин ознакомился с примерами работ в школе искусств в Севастополе

В заведении также обучаются советники по воспитанию, выполняющие функции воспитателей.

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Президент России Владимир Путин во время визита в школу искусств в Севастополе ознакомился с примерами работ, которые учащиеся смогут создавать в современных оборудованных классах. Российскому лидеру сообщили, что в заведении будут обучаться советники по воспитанию, которые выполняют функции воспитателей.

Президенту сообщили, что в прошлом году было подготовлено 13 тысяч советников. В этом года планирует подготовить еще 10 тысяч.

Напомним, сегодня, в День воссоединения Крыма с Россией, президент Путин совершил визит в Севастополь. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта.