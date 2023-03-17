Путин заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер
Президент РФ отметил, что Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы.
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Президент Российской Федерации заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер. Об этом глава Российского государства заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития этих регионов.
«Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы», - сказал Владимир Путин.
Российский президент добавил, что, несмотря на все вызовы и трудности, задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя будут последовательно и системно решаться.
Владимир Путин поздравил крымчан и севастопольцев, а также всех граждан России с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией.