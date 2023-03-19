Опубликованы кадры посещения Путиным командного пункта СВО в Ростове

Во время визита Путина заслушал доклады ряда военачальников.

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Опубликованы кадры посещения российским президентом Владимиром Путиным командного пункта СВО в Ростове. На кадрах он заходит вместе с главой Генштаба Валерием Герасимовым в зал, где его уже ожидают военачальники.

Российский лидер приехал в Ростов в воскресенье 19 марта. В командном пункте СВО он заслушал доклады Герасимова и ряда военачальников.

Ранее Путин приехал в Мариуполь с рабочим визитом. Он осмотрел ряд городских объектов и поговорил с местными жителями.