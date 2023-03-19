«Нормальные люди так не делали бы»: Путин резко осудил зверства боевиков в Мариуполе

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину весь путь реставрации и отстройки пострадавшего от рук украинских националистов Мариуполя. Хуснуллин описал, что украинские боевики минировали даже больничные палаты с обычными пациентами. В ответ на это российский лидер отметил, что «люди так не делали бы».

«Ну, это так называемые нацики. Нормальные люди так не делали бы», - сказал президент во время посещения одного из жилого комплекса.

Напомним, Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он осмотрел процесс восстановления города, объехав на автомобиле несколько его районов. Кроме того, глава государства провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.