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«Нормальные люди так не делали бы»: Путин резко осудил зверства боевиков в Мариуполе

Елизавета Потейчук
11:14 19.03.2023
Марат Хуснуллин показал Путину весь путь отстройки и восстановления Мариуполя после ожесточенных боев.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда"
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину весь путь реставрации и отстройки пострадавшего от рук украинских националистов Мариуполя. Хуснуллин описал, что украинские боевики минировали даже больничные палаты с обычными пациентами. В ответ на это российский лидер отметил, что «люди так не делали бы».

«Ну, это так называемые нацики. Нормальные люди так не делали бы», - сказал президент во время посещения одного из жилого комплекса.

Напомним, Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он осмотрел процесс восстановления города, объехав на автомобиле несколько его районов. Кроме того, глава государства провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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