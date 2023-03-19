Путин выразил желание знакомиться поближе с жителями Мариуполя

Один из местных жителей рассказал, что во время боевых действий в городе он потерял все.

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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя в ходе рабочей поездки в город. Один мужчина поделился с главой государства, что его день рождения - наступает через 15 дней после российского лидера. Также он рассказал, что в результате боевых действий в городе остался без жилья, по итогу мужчине была выделена квартира.

«Надо начинать знакомиться поближе», - сказал президент во время беседы с гражданами.

Кроме того, глава государства проехался по Мариуполю на автомобиле и оценил процесс восстановления города. В поездке российского президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также напомним, что Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, где президент заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова.