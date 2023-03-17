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Хуснуллин объявил о строительстве автокольца вокруг Азовского моря

Алексей Курильченко
18:33 17.03.2023
Строительство комплекса дорог, замыкающих море, будет завершено в 2024 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости
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В 2024 году вокруг Азовского моря будет завершено строительство автомобильного кольца, создать которое поручил президент России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«В конце 2023 года у нас часть участка от Краснодара до Керченского моста и в 2024-м еще часть до Керченского моста, будет полностью построена четырехполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо», - заявил Хуснуллин.

Также вице-премьер добавил, что в этом году завершится строительство трассы М-4 «Дон» с обходом Аксая, а также дорога в обход Краснодара. В новых регионах России было реконструировано около 368 километров дорог. При этом дорожная сеть продолжит свое расширение, отметил Хуснуллин.

Ранее замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко рассказал, что новые маршруты из Крыма в новые регионы РФ имеют растущий трафик - сейчас проходит от 300 до 700 машин только в сторону Крымского полуострова. Он безопасен для водителей, им воспользовались уже более 70 тысяч единиц транспорта.

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