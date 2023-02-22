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Немецкий депутат Шмидт: нежелание США судиться с Хершем указывает на его правоту

Анна Касаткина
04:25 22.02.2023
Политик считает, что журналист озвучил не все факты о диверсии на «Северном потоке».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На правдивость изложенных в расследовании журналиста Сеймура Херша фактов о взрывах на «Северном потоке» может указывать нежелание правительства США судиться с ним. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил депутат бундестага Евгений Шмидт.

Собеседник напомнил, что в США изложенное Хершем отвергли, назвав его выводы дезинформацией.

«Немаловажный аспект, что правительство Америки тем не менее не стало подавать в суд за клевету на данного журналиста... Если бы действительно все, что он рассказывает, было фикцией и вымыслом, правительство подало бы на него в суд и выиграло, тем самым оправдав себя. Видимо, у Херша действительно есть какие-то козыри в рукаве, есть какие-то факты», - отметил Шмидт.

Депутат добавил, что в Германии особого фурора расследование не вызвало, но при этом оно раскрыло двуличие некоторых СМИ.

«Даже те СМИ, которые в прошлом Херша называли иконой журналистики за его многочисленных прошлые заслуги в области журналистики, они... отозвались о нем довольно-таки нелицеприятно, мол, старик совсем сбрендил, он и российскую пропаганду представляет, и на руку Кремлю играет», - уточнил Шмидт.

Он считает, что в ООН по данному вопросу какого-либо решения принять не удастся. В то же время депутат выразил надежду на то, что Херш в будущем опубликует свои источники и неопровержимые факты, доказывающие выводы расследования.

В Совете Безопасности ООН во вторник прошло заседание, посвященное диверсии на «Северном потоке». На нем, в частности, выступил один из ведущих американских экономистов, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, который назвал произошедшее актом международного терроризма и призвал Совбез сделать расследование инцидента своим приоритетом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что у России нет сомнений в выводах Херша о причастности к диверсии США и Норвегии. Он подчеркнул, что виновные в теракте должны понести наказание и выплатить компенсации пострадавшим государствам, иначе в мире наступит эпоха «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».

Лауреат ряда престижных премии в области журналистики, в том числе Пулитцеровской, Сеймур Херш в начале февраля опубликовал статью, в которой заявил о том, что диверсию на «Северном потоке» устроили Соединенные Штаты при участии Норвегии. В обоих странах эти обвинения отвергли. Позднее Херш не исключил, что опубликует новые данные по инциденту, и предупредил США о колоссальных последствиях их поведения.

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