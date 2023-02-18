Херш готов опубликовать дополнительные материалы по «Северным потокам»

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Расследование терактов на «Северных потоках» может быть дополнено новыми подробностями и материалами. Это анонсировал американский журналист Сеймур Херш, автор соответствующего материала-расследования.

В беседе с Consortium News он сказал, что возможно расширит эту тему. Так, акцент может сместиться на роль Норвегии, Швеции и Дании. Они, по мнению Херша, очевидно, что они предполагали, что идет подготовка к диверсиям. Но предпочли молчать об этом. Теперь им «предстоит объяснить» свою позицию.

«Возможно, я напишу об этом механизме больше», - заявил он в беседе.

Немногим ранее Херш назвал «самоубийством» мнение США о том, что Украина способна победить Россию. Он уверен, что нужно было прийти к договоренности и заверить Россию в том, что Украина не станет членом НАТО.