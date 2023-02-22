Экономист Сакс на заседании СБ ООН назвал подрыв «Северного потока» актом международного терроризма

Расследование диверсии на «Северном потоке» должно стать приоритетом для Совет безопасности ООН, сичтает американский профессор.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Уничтожение газопровода «Северный поток» является актом международного терроризма и угрозой всему миру, расследование инцидента должно стать глобальным приоритетом для Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом на заседании СБ ООН, посвященному диверсии на двух нитках газопровода, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Уничтожение газопровода "Северный поток" 26 сентября 2022-го года является актом международного терроризма и представляет угрозу миру», - сказал он.

Сакс объяснил, что подобный инцидент влечет за собой не только экономический ущерб, но и обостряет угрозу повреждения трансграничной инфраструктуры по всему миру, включая трубопроводы, интернет-кабели, линии электропередач и другое. В частности, это важно в контексте перехода на зеленую энергетику, подчеркнул экономист.

«Расследование Совбеза ООН по факту взрывов на "Северном потоке" - это важнейший глобальный приоритет», - отметил Сакс.

По его словам, во избежание подобных инцидентов в будущем виновные в подрыве должны предстать перед международным судом, а также следует обеспечить компенсацию причиненного ущерба.

Ранее заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет добиваться международного расследования диверсии на «Северном потоке». В Совете безопасности ООН РФ распространила проект резолюции на эту тему, уточнил он.

Экстренная встреча СБ проводится в связи с публикацией журналистского расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. В нем журналист пришел к выводу, что теракту на газопроводе причастный США и Норвегия. Херш заявил, что Соединенные Штаты заложили взрывчатку на трубопроводе во время учений НАТО, а спустя время Норвегия сбросила в воду активирующее ее вещество.