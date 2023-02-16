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В Госдепартаменте заявили о непричастности США к терактам на «Северных потоках»

Марина Крижановская
00:57 16.02.2023
Также в Госдепе заявили, что расследовать эти диверсии должны страны, в чьей юрисдикции произошел подрыв газопроводов.
В Госдепартаменте заявили о непричастности США к терактам на «Северных потоках»
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress
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Соединенные Штаты продолжают отрицать свою причастность к произошедшим диверсиям на российских экспортных газопроводах «Северный поток» 26 сентября 2022 года. Так, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга назвал это «дезинформацией».

«Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с "Северным потоком", взрывом "Северного потока". Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется», - приводит его слова РИА Новости.

Отвечая о роли США в расследовании, Прайс стал утверждать, что поскольку эти взрывы произошли не на американской территории, то это становится ответственностью партнеров США, «на чьей территории эти взрывы случились».

«Эти взрывы не произошли на территории США. Я оставляю нашим партнерам, на чьей территории эти взрывы случились, высказываться о надлежащих следственных механизмах», - заявил Прайс.

Сутками ранее американский журналист Сеймур Херш заявлял в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, какие мотивы имелись у США, чтобы подорвать эти газопроводы. Один из - это продолжение оказания давления на Западную Европу и Германию, в частности, с целью поддержки помощи Украине.

Также Херш рассказал и о заинтересованности Норвегии в случившемся подрыве газовых магистралей. Данная скандинавская страна тоже заинтересована поставлять свой природный газ в Западную Европу и, в частности, в Германию.

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