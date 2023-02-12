Диверсия в деталях: что раскрыл в статье о подрыве «Северного потока» США расследователь Херш

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На прошедшей неделе американский журналист Сеймур Херш взорвал информационное пространство, предоставив результаты расследования диверсии на нитках газопровода «Северный поток». Известный репортер-расследователь, обладатель Пулитцеровской премии опубликовал статью, согласно которой за взрывами стоят США. По информации Херша, взрывчатку под нитками газопровода в июне прошлого года под прикрытием учений НАТО заложили американские водолазы, а через три месяца ее активировали норвежцы.

В иные времена такое расследование и прямые обвинения вызвали бы в мире скандал огромного масштаба. Но сейчас - тишина. Европа молчит, позволяя Штатам рушить собственную экономику и разжигать ядерную войну.

Помимо России, объяснений от США потребовал только Китай. Официальный Пекин отметил, что если выводы расследования соответствуют действительности, то поведение Вашингтона является неприемлемым и он должен понести ответственность и «объясниться перед мировым сообществом».

Еще одна подножка от КНР - аэростат, свободно летавший в воздушном пространстве США несколько дней, пока его не сбили. Этот инцидент отравил духоподъемную речь американского лидера Джо Байдена, подводящую итоги двух лет его президентства.

О фактах, которые раскрыл в скандальной статье Сеймур Херш и международной реакции на них, а также о том, как разгорается противостояние США и Китая - в сюжете Андрея Максимчука для программы «Главное с Ольгой Беловой».