Он добавил, что по причине фокуса внимания Байдена на военном конфликте, в котором он не выиграет, из НАТО могут выйти некоторые государства.

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По словам американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, являющегося лауреатом Пулитцеровской премии, Соединенные Штаты ждут колоссальные политические последствия из-за диверсии на российских газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом он заявил в интервью изданию Democracy Now.

«Политические последствия будут для нас колоссальны... Мы увидим в долгосрочной перспективе», - заявил Херш.

Говоря о времени, когда будут заметны последствия, Херш не исключил, что к тому моменту состав НАТО может измениться и некоторые страны выйдут из Североатлантического альянса. Сейчас Соединенные Штаты держат партнеров «в холоде», поскольку считают более важным продолжать военный конфликт, в котором они не победят.

Херш отметил, что Байден и его администрация решили отвергнуть это расследование. Они продолжают отнекиваться, с чем пресса соглашается. Прокомментировал журналист и ситуацию с российскими ресурсами.

«Это не новая тема. Нефть чертовски пугает нас - российская нефть и газ всегда чертовски пугали Вашингтон», - заключил он.

Ранее МИД Китая раскритиковал Запад за молчание о расследовании Херша по «Северным потокам», диверсия на которых произошла в сентябре прошлого года. По данным американского журналиста-расследователя, в ее организации задействованы США и Норвегия.