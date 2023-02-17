Сеймур Херш предупредил США о колоссальных последствиях подрыва «Северных потоков»
По словам американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, являющегося лауреатом Пулитцеровской премии, Соединенные Штаты ждут колоссальные политические последствия из-за диверсии на российских газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом он заявил в интервью изданию Democracy Now.
«Политические последствия будут для нас колоссальны... Мы увидим в долгосрочной перспективе», - заявил Херш.
Говоря о времени, когда будут заметны последствия, Херш не исключил, что к тому моменту состав НАТО может измениться и некоторые страны выйдут из Североатлантического альянса. Сейчас Соединенные Штаты держат партнеров «в холоде», поскольку считают более важным продолжать военный конфликт, в котором они не победят.
Херш отметил, что Байден и его администрация решили отвергнуть это расследование. Они продолжают отнекиваться, с чем пресса соглашается. Прокомментировал журналист и ситуацию с российскими ресурсами.
«Это не новая тема. Нефть чертовски пугает нас - российская нефть и газ всегда чертовски пугали Вашингтон», - заключил он.
Ранее МИД Китая раскритиковал Запад за молчание о расследовании Херша по «Северным потокам», диверсия на которых произошла в сентябре прошлого года. По данным американского журналиста-расследователя, в ее организации задействованы США и Норвегия.