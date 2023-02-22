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Небензя предупредил о наступлении «эпохи хаоса» после диверсии на «Северном потоке»

Анна Касаткина
01:12 22.02.2023
Стоящие за подрывами страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Брайан Смит РИА Новости
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Страны, стоящие за диверсией на «Северном потоке», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, вероятно, что скоро настанет эпоха, в которую трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств, эпоха «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».

«Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв "Северного потока" не будут найдены и не понесут соответствующего наказания», - заявил Небензя.

Он также подчеркнул, что стоящие за диверсией страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам в соответствии с международным правом, и только в этом случае удастся избежать хаоса.

На заседании Небензя также выразил уверенность в достоверности расследования журналиста Сеймура Херша, который обвинил в диверсии США и Норвегию.

«Теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод», - подчеркнул постпред.

При этом, указал Небензя, Запад не заинтересован в объективном международном расследовании инцидента, на что указывает первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании специальной комиссии по этому вопросу. Расследования же Дании, Швеции и Германии нацелены на то, чтобы «замести следы и выгородить старшего американского брата», отметил он.

Заседание Совета Безопасности ООН на тему взрывов на двух нитках газопровода «Северный поток» 26 сентября прошлого года проходит в эти минуты. На нем, в частности, выступил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он назвал подрыв трубопроводов актом международного терроризма и подчеркнул, что расследование этого инцидента должно стать приоритетом для СБ ООН.

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