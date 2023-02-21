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Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

Анна Касаткина
02:15 21.02.2023
Особое внимание президент уделит спецоперации на Украине, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступит с посланием к Федеральному собранию. Церемония начнется в 12.00 по московскому времени в столичном Гостином дворе.

Очередное обращение к парламенту состоится за несколько дней до годовщины начала специальной военной операции на Украине. Ключевые тезисы послания не разглашаются. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин в своей речи уделит особое внимание спецоперации, поскольку сейчас все ожидают услышать оценку президентом происходящего на Украине и на международной арене, а также дальнейшего пути развития России.

По словам Пескова, на мероприятии в основном будут присутствовать депутаты и сенаторы, также на него пригласили участников специальной военной операции. Иностранных журналистов в зале не будет, добавил представитель Кремля.

Обращение Путина проходит на фоне других важных событий в международной повестке. Так, ожидается, что 21 февраля в Москву прибудет глава канцелярии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И. Накануне обращения Путина Киев посетил президент США Джо Байден и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму $460 млрд. Эксперты предполагают, что это может быть связано со стремлением американского лидера отвлечь внимание мировой общественности от тяжелой для киевских властей ситуации и выступления президента РФ. Помимо этого, 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции Евросоюз планирует принять десятый пакет антироссийских санкций.

В предыдущий раз Путин выступал с посланием к Федеральному собранию в апреле 2021 года. Как пояснял президент, мероприятие не состоялось в 2022-м в связи с очень динамичным развитием ситуации и сложностью «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

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