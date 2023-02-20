В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Колташов заявил, что Байден опасается послания Путина Федеральному собранию

Максим Крюков
18:21 20.02.2023
По словам Василия Колташова, американский президент внезапным появлением в Киеве пытается отвлечь внимание от трудностей США и Украины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE apai, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Поездка президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев направлена на отвлечение внимания от тяжелой ситуации для киевских властей и завтрашнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Визит Байдена в Киев, несомненно, должен решить ряд задач, связанных с прикрытием тяжелой ситуации для киевского режима. Это и потеря Артемовска, огромные потери, огромное падение авторитета власти, и возвращение населения к своему естественному поведению, то есть усиление склонности к уклонению от государственных дел, чтобы не нести жертв за постмайданную Украину и Запад», - сказал он.

По словам эксперта, задача главы Белого дома заключается в мотивировании людей в форме киевского режима умирать.

«Также он пытается отвлечь внимание от того, что будет говорить Владимир Путин завтра, и перекрыть своим инфоповодом другой инфоповод. Мы не знаем, что скажет Путин, но Байден опасается, что сказанное будет означать проблемы для Соединенных Штатов. Наконец, Байден этим визитом в Киев отвечает на страшное обвинение, которое было выдвинуто и доказано, по сути, Хершем. То, что США взорвали "Северные потоки" и тем создали ситуацию, по сути, агрессии против Германии и насильственного втягивания ЕС в конфликт на Украине», - отметил руководитель Центра политэкономических исследований.

Он подчеркнул, что американский лидер «пытается перекрыть это все внезапным появлением в Киеве».

«Об этом будет писать вся американская пресса, мол, вот Байден ничего не боится, Зеленский ничего не боится, им ничего не угрожает, они победят. А если США победят, то, с точки зрения значительной массы американских обывателей, те подлости, которые были сделаны Соединенными Штатами, те дипломатические и политические ошибки, которые имели место, они не будут иметь значения», - добавил Колташов.

Напомним, американский президент Джо Байден в понедельник прибыл в Киев, где провел встречу со своим украинским коллегой. Также глава Белого дома с желто-синим галстуком сделал совместную фотографию с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции президент США пообещал киевскому режиму вместе с союзниками передать около 700 танков и 1 000 бронемашин, а также более двух миллионов артиллерийских снарядов и более 50 передовых РСЗО.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:39 В стране и мире
Польша закроет для белорусских грузовиков последний работающий КПП на границе
18:32 Спорт
Mash: у Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса
18:07 В стране и мире
Министр обороны ФРГ заявил, что у бундесвера нет самолетов, которые запрашивает Киев
17:27 В стране и мире
Видео
Политолог Демчук назвал визит Байдена в Киев попыткой обосновать американцам траты на Украину
16:49 В стране и мире
Видео
Карл III побывал на полигоне, где готовятся украинские боевики
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.