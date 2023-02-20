Политолог Колташов заявил, что Байден опасается послания Путина Федеральному собранию

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Поездка президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев направлена на отвлечение внимания от тяжелой ситуации для киевских властей и завтрашнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Визит Байдена в Киев, несомненно, должен решить ряд задач, связанных с прикрытием тяжелой ситуации для киевского режима. Это и потеря Артемовска, огромные потери, огромное падение авторитета власти, и возвращение населения к своему естественному поведению, то есть усиление склонности к уклонению от государственных дел, чтобы не нести жертв за постмайданную Украину и Запад», - сказал он.

По словам эксперта, задача главы Белого дома заключается в мотивировании людей в форме киевского режима умирать.

«Также он пытается отвлечь внимание от того, что будет говорить Владимир Путин завтра, и перекрыть своим инфоповодом другой инфоповод. Мы не знаем, что скажет Путин, но Байден опасается, что сказанное будет означать проблемы для Соединенных Штатов. Наконец, Байден этим визитом в Киев отвечает на страшное обвинение, которое было выдвинуто и доказано, по сути, Хершем. То, что США взорвали "Северные потоки" и тем создали ситуацию, по сути, агрессии против Германии и насильственного втягивания ЕС в конфликт на Украине», - отметил руководитель Центра политэкономических исследований.

Он подчеркнул, что американский лидер «пытается перекрыть это все внезапным появлением в Киеве».

«Об этом будет писать вся американская пресса, мол, вот Байден ничего не боится, Зеленский ничего не боится, им ничего не угрожает, они победят. А если США победят, то, с точки зрения значительной массы американских обывателей, те подлости, которые были сделаны Соединенными Штатами, те дипломатические и политические ошибки, которые имели место, они не будут иметь значения», - добавил Колташов.

Напомним, американский президент Джо Байден в понедельник прибыл в Киев, где провел встречу со своим украинским коллегой. Также глава Белого дома с желто-синим галстуком сделал совместную фотографию с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции президент США пообещал киевскому режиму вместе с союзниками передать около 700 танков и 1 000 бронемашин, а также более двух миллионов артиллерийских снарядов и более 50 передовых РСЗО.