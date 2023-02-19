Песков: Путин в послании уделит внимание спецоперации

Поскольку СВО влияет на жизнь не только России, но и всего континента, то президент не может не уделить внимание этому вопросу.

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Президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию, которое состоится 21 февраля, планирует уделить внимание СВО, поскольку сейчас все ожидают услышать оценку происходящего на Украине и на международной арене. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», - сказал Песков.

Песков добавил, что послание является одним из самых важных мероприятий главы государства в течение года, которое все ждут.

«Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», - отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что слова Нуланд, являющейся одним из «агрессивных ястребов американской политики», о поддержке амбиций Киева по Крымскому вопросу только подтверждают роль США как провокатора на международной арене.