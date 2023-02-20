ТАСС: глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прибудет в Россию 21 февраля

В понедельник глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК посещал Будапешт, где встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

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Во вторник, 21 февраля, в Россию прибудет глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации визита.

«Ожидается прибытие во вторник», - заявил источник агентства.

Сегодня глава китайской дипломатии посещал Будапешт, где провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. До этого Ван И принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Китай ждут последствия в случае помощи России в специальной военной операции. Он добавил, что Пекин ждут последствия за оказание поддержки Москве в системном обходе санкций.